01:32 - Una maglia a rete e niente reggiseno, Rosie Huntington-Whiteley, modella e attrice torna a sfilare alla Parigi Fashion Week per Balmain e sfoggia seno e capezzoli attraverso la maglia retata, parte della nuova collezione primavera/estate 2013-2014. Con lei in passerella anche Georgia May Jagger.