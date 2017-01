Rosalinda Celentano:"Con Simona è amore"

12:49 - Rosalinda Celentano e Simona Borioni si amano da più di vent'anni. Si sono evitate, hanno scelto di non vedersi e non cercarsi ma, alla fine, si sono ritrovate. Da quel momento, era il 2 maggio 2010, non si sono più lasciate. Due anni fa i primi baci "rubati" dai paparazzi etichettati come "una trasgressione" ma loro due sapevano che era ben altro. Ora, forti del loro amore, hanno deciso di raccontarsi per non doversi più nascondere.

"Rosalinda riunisce in un solo copro tutte le donne e tutti gli uomini che avrei voluto avere" racconta Simona Borioni. L'attrice de Le tre rose di Eva ha un figlio, Samuele, avuto da un uomo "che un giorno ha deciso di non esserci più" e che ha accettato la sua storia con Rosalinda, senza bisogno di tante spiegazioni.



Quello sulle pagine di Vanity Fair è il racconto di una storia d'amore che nasce nel 1991, ad un evento di beneficenza in montagna e che non è ancora finito. Non è sempre stato facile. Al di là dei pregiudizi nel mezzo ci sono stati anche i momenti no, come quando Rosalinda, in fase "autodistruttiva", abusava di alcool e pillole terrorizzando Simona. Oggi le cose sono diverse. La loro storia procede e nelle loro intenzioni c'è anche quella di sposarsi, "una festa con gli amici, a piedi nudi, al mare". Perché ogni favola che si rispetti vuole il suo happy ending.