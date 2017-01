Raffaella Zardo, tintarella spray

10:56 - L'estate è finita, ma le star non si perdono d'animo e per mantenere una tintarella da spiaggia basta uno spray. Dopo la Canalis ecco Raffaella Zardo, addominali ben in mostra e abbronzatura impeccabile: "Tintarella di Luna provare per credere", cinguetta la showgirl.

Stop alle lampade quindi e, in sostituzione del sole, via libera all'abbronzatura spray di Cosmetic, centro cosmetico milanese, che ha tra i suoi soci anche la bella Veridiana Mallmann. Stesa su un asciugamano in bikini la Zardo sfoggia una pelle dorata a prova di qualsiasi sessione di tintarella naturale e addominali ben scolpiti. La bionda showgirl, amica delle star più celebri, da Caludia Galanti a Belen, al cui matrimonio è stata invitata, è un'assidua frequentatrice dei social network e su Instagram raccoglie parecchi consensi postando scatti mozzafiato. Un po' di popolarità, anche se solo social, non guasta mai.