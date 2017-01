Raffaella Zardo, Bar Refaeli e Victoria Silvstedt "resistono" in bikini

12:04 - La perturbazione in arrivo sull'Italia porterà via definitivamente l'estate lasciandosi alle spalle le temperature miti e il sole. Eppure su Instagram spuntano ancora foto di bellezze mozzafiato sulla spiaggia in bikini. E' il caso di Raffaella Zardo che cinguetta da Ibiza dove si rilassa in piscina con un sensualissimo costume bluette. Anche Victoria Silvsted nel sud della Francia sfoggia ancora i suoi bombastici bikini, mentre Bar Refaeli è alle prese con la tavola da surf.

La Zardo sta facendo uno shooting e nonostante qualche nuvola copra la piscina, lei resiste e si diverte a muoversi sinuosa in acqua mostrando un fisico al top e un décolleté reso ancora più hot da qualche brivido di freddo e dal costume bagnato.



Pose social anche per la Silvstedt che dopo aver regalato ai followers un ricco album delle vacanze continua ad aggiornare il suo profilo con gli spostamenti in spiaggia.



Curve seducenti e salti da incorniciare quelli della Refaeli che si diverte a postare immagini “caldissime”.