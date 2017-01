Raffaella Fico provoca in lingerie

09:14 - Inarrestabile Raffaella Fico. Da quando è diventata mamma, ha ritrovato l'amore (con Gianluca Tozzi, ndr) e ha chiuso con Mario Balotelli, la showgirl ha deciso di inaugurare una stagione dedicata al sex appeal. Prima ha posato senza veli per un calendario che ha già conquistato il web, poi ha svelato le sue curve per il catalogo di un'azienda di lingerie in slip e balconcino più provocante che mai.

Le ultime immagini della ex di SuperMario la vedono stesa su un divano in slip e reggiseno della collezione Fruscio (prima di lei testimonial del brand di lingerie era Melita Toniolo, ma per il marchio ha mostrato le sue curve anche Nicole Minetti), tacchi vertiginosi, capelli raccolti e sguardo intrigante.



Una vera bomba sexy che lascia a bocca aperta i numerosi ammiratori. Ma non solo. Raffaella, decisa, provocante, sicura di sé, non le manda a dire chi, invece, critica le sue pose ammiccanti e a luci rosse. Come è avvenuto in diretta tv con Karina Cascella...