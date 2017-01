Raffaella Fico e Gianluca Tozzi, baci di passione

09:55 - Balo segna l'ennesimo rigore e salva il Milan, Raffaella Fico mette a segno la sua prima vera love story dopo SuperMario. La showgirl pare aver finalmente ritrovato l'amore e il sorriso con Gianluca Tozzi, figlio del noto cantante Umberto. Ecco gli scatti in esclusiva di Chi, che li ritraggono insieme, tra baci appassionati, carezze e sguardi innamorati, dopo mesi di fughe d'amore e incontri segreti.

Con Mario Balotelli è finita da un anno ormai, ma Raffaella non si era mai fatta vedere con nessun uomo accanto, all'infuori del fratello Francesco, che funge da padre per la piccola Pia ma anche per la sorella. Adesso però l'ex gieffina ha deciso di uscire allo scoperto con l'uomo che finalmente è riuscita a farla innamorare di nuovo, Gianluca Tozzi, 27 anni, produttore musicale e figlio del celebre Umberto. La loro frequentazione è cominciata già qualche mese fa in gran segreto. Durante l'estate i due si sono incontrati spesso durante i fine settimana, a Montecarlo, quartier generale dei Tozzi, sempre lontani dai riflettori e attenti a mantenere la loro love story, appena cominciata, al di fuori dal gossip. Ma per la nuova coppia pare essere arrivato il momento di ufficializzare il loro amore. E allora eccoli negli scatti di Chi sul terrazzo di un hotel super lussuoso a Ravello in Costiera Amalfitana, dove Gianluca ha raggiunto Raffaella, che gioca in casa, nella sua terra d'origine. Con Tozzi jr La Fico ha riscoperto l'amore, Balo è definitivamente un capitolo chiuso.