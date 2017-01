Raffaella Fico con Gianluca Tozzi fa il broncio

10:30 - La sua love story con Gianluca Tozzi, figlio di Umberto, è venuta alla luce solo qualche settimana fa, dopo due mesi di incontri segreti, ma Raffaella Fico sembra già insofferente e poco reattiva alle effusioni d'amore del suo fidanzato. In barca a Ravello, come mostrano gli scatti di Novella 2000, l'ex gieffina ha il muso lungo e imbronciato, mentre Tozzi jr. l'abbraccia e le cinge le spalle ripetutamente.

Ci si augura che si tratti solo di un broncio passeggero, Raffa si sa, ama far capricci, e con tutti quei ricci in testa... Quel che è certo è che tra i due quello più arrabbiato dovrebbe essere lui, che pare non abbia molto gradito i paparazzi piombati a immortalare il loro primo incontro amoroso alla luce del sole nemmeno un mese fa.



Quella volta i maligni giurarono che i flash fossero stati convocati dalla Fico stessa. Stavolta tutto sembra un po' più casuale. Se si escludono quei tacchi vertiginosi con cui Raffaella sale sulla barca e il suo look impeccabile e poco "marinaro, non si sa mai, nel caso ci fossero in giro paparazzi... Che la bella showgirl napoletana ami la ribalta non è un segreto per nessuno. E non si può non pensare "noi ve l'avevamo detto". Sin da quando, uscita dalla casa del Grande Fratello la voluttuosa e riccioluta Raffaella mise all'asta la sua verginità per un milione di euro.



Era il 2008 e da allora è successo davvero di tutto. Tra una trovata pubblicitaria e l'altra Miss Fico è riuscita a conquistarsi un posticino di rilievo nello showbiz italiano. Non si può negare che la showgirl abbia scelto bene anche i suoi "polli". Mario Balotelli al primo posto. La storia infinita con l'attaccante del Milan ha portato ad una figlia, di cui Balo sarebbe il presunto padre e ad una vicenda tra il giudiziario e il puro pettegolezzo che ha tanti lati poco chiari. Lei dice che lui non vuole riconoscere la bambina, lui dice che è lei a non volergliela far vedere. Quel che conta è che se ne parli, anche se Raffa dice di aver chiuso il capitolo Mario da un po' ormai.



E a riprova del fatto che Miss Fico sa quanto sia importante farsi un po' di pubblicità per far carriera, eccola di nuovo a spiattellare particolari piccanti della sua vita privata: "La mia posizione preferita sotto le lenzuola?" ha spiegato la showgirl a “Celebrity Now” in onda su Sky Uno e su Cielo, "Mi piace quella a cagnolino con lui dietro e io avanti".