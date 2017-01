Raffaella Fico: "Balotelli per tre volte ha rifiutato il test del Dna"

17:12 - "Balotelli vuole il test del Dna? I miei legali lo hanno chiamato tre volte e lui non si è mai presentato. E' solo un bugiardo". Raffaella Fico, intervenendo a 'Domenica Live', torna sulla paternità della piccola Pia, che la show girl sostiene sia nata dalla relazione con il calciatore del Milan: "Mario dice che ho fatto richieste da emiro, ma sono stupidaggini. Vuole solo infangarmi e farmi passare per una che chiede soldi. Non vuole fare il padre".

Nei giorni scorsi si è celebrata a Brescia la prima udienza civile per stabilire la paternità della piccola Pia, la bimba partorita un anno fa da Raffaella Fico. Balo, attraverso i suoi legali aveva spiegato: "Non so chi sia il padre della bambina ma, se dovesse essere mia, sarò pronto a fare il mio dovere". Poi, in un'intervista alla 'Gazzetta dello Sport', aveva ribadito come l'unico modo per fare chiarezza fosse il test del Dna: "Per un anno intero ho cercato l'accordo con la Fico su dove farlo. Ci ho pensato tante volte a riconoscere Pia, ma non posso presentarmi se non sicuro di essere suo padre". Adesso è arrivata la replica della show girl napoletana: "Ha rifiutato tre volte il test del Dna, è un bugiardo. Prima voleva accordarsi sui soldi e poi forse avrebbe riconosciuto sua figlia. Mario il padre non vuole farlo, ma non pensavo potesse essere così cattivo. Deve prendersi le conseguenze delle bugie che racconta" ha spiegato durante la trasmissione di Canale 5.