Primo shooting per le aspiranti Miss Universo 2013

09:54 - Manca ancora qualche settimana prima dell'inizio della nuova edizione di Miss Universo ma dagli scatti del primo shooting le promesse sembrano essere buone. Immortalate al Crowne Plaza Moscow World Trade Center in costume bianco, le reginette provenienti da tutto il mondo sfoggiano fisici perfetti e curve sinuose. Sorridenti davanti all'obiettivo le Miss sono pronte a tutto per conquistare il diadema più ambito.

Tra le più quotate ci sono Miss Usa e Miss Olanda ma le asiatiche non sembrano essere da meno. Quella del 9 novembre sarà una sfida all'ultima falcata, senza esclusione di colpi. Non resta che attendere per vedere chi conquisterà la fascia della più bella dell'Universo.