Pizzo, twerking e video hot: ecco tutte le trasgressioni dei vip

11:14 - Per belle apparire bisogna... trasgredire! Sembra questo il motto di alcune starlette che hanno trovato nell'esagerazione la loro chiave per il successo. Dalle habitué Barbara Guerra e Alessandra Sorcinelli , che si spogliano regalando selfie hot ai follower, a quelle che se lo concedono per sfizio, come Laetitia Casta . L'ex di Stefano Accorsi, infatti, ha posato per Vanity Fair coperta solo dal pizzo nero.

Belen , anche se ormai è mamma e moglie, non rinuncia alle scollature audaci con la doverosa assenza di intimo: sedurre è un mestiere difficile, qualcuno dovrà pur farlo! Kate Moss si trasforma in coniglietta hot per i sessant'anni della rivista Playboy mentre Rihanna posa nuda, con un pitone che le accarezza le forme. Reginetta delle provocazioni l'instancabile Miley Cyrus : dal twerking ai video decisamente spinti, l'ex enfant prodige di Disney Channel vince il premio come provocatrice dell'anno.



A casa nostra, invece, spadroneggiano Asia Argento e Naike Rivelli . Una regala siparietti hot nei bagni pubblici mentre l'altra si diletta a fare yoga senza veli, il tutto condiviso sui social. Justine Mattera e Alessia Marcuzzi si trasformano in gattine provocanti e coprono giusto quello che serve per non sfiorare l'indecenza, così come Chiara Iezzi . E se Raffaella Fico si concede un calendario per celebrare il fisico cambiato (in meglio) dalla maternità, Elisabetta Canalis posa con una lingerie di pizzo che non lascia proprio nulla all'immaginazione.