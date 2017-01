Pippa Middleton invecchia, una crema contro le zampe di gallina

10:47 - Le rughe in viso e la tinta in testa. Non è passato molto tempo dal matrimonio reale della sorella e dalle immagini del suo fondoschiena avvolto in un abito bianco sensuale e intriganti che ha fatto la sua storia, eppure nelle ultime immagini di Pippa Middleton pare trascorso un secolo. Eccola nelle foto del settimanale Nuovo, struccata, con le occhiaie e i segni in volto, intenta ad acquistare una crema... antirughe ovviamente!

Il 6 settembre la sorella della duchessa di Cambridge ha compiuto 30 anni, e visti gli scatti impietosi del suo shopping al beauty center, potrebbe dimostrarne qualcuno di più. Era il 29 aprile 2011, quando la piccola Middleton è riuscita a conquistare la scena tanto quanto la sorella in abito bianco: la sexy damigella stretta nell'abito sinuoso che accentuava le sue curve è diventata un'ossessione non solo per gli inglesi. Da allora i paparazzi non l'hanno più persa di vista, documentando ogni uscita, ogni look, ogni espressione e ogni fidanzato. Da qualche mese fa coppia fissa con Nico Jackson, ma pare aver perso un po' del suo charme. Zampe di gallina e occhiaie segnano il suo viso acqua e sapone e per correre ai ripari si affida alla crema antirughe.