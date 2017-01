Pato sempre più felice con la sua Sophia

11:39 - I tempi che lo vedevano innamorato e felice per le strade di Milano sono lontani. Pato è tornato in Brasile dove ha ritrovato la passione per il calcio, come attaccante del Corinthians, e per le donne. Eccolo mentre immortala i suoi momenti più dolci con la nuova fidanzata, l'ereditiera Sophia Siqueira Mattar che commenta la loro foto scrivendo:"Il meglio che io abbia mai avuto". Tra i due sembra essere proprio vero amore.

Ventun'anni Sophia, per gli amici Pingo, è la figlia di Salim Mattar, famoso imprenditore di Rio de Janeiro. I due si sono incontrati all'inizio dell'estate scorsa e già verso la fine di agosto erano stati paparazzati insieme. Ad ufficializzare la storia ci ha pensato lei il giorno del compleanno del "Papero" facendo gli auguri "alla persona più importante più incredibile che io abbia mai incontrato". I maligni avevano subito notato che la piccola Mattar non reggeva il confronto che le altre donne del calciatore eppure... Scatti teneri, abbracci, sorrisi sembravo aver ridato a Pato fiducia nell'amore. Nella speranza che i risultati, poi, si vedano anche sul campo...