Party tra bionde vip a Milano

12:10 - "Occhiooooo a queste 3 bionde" scrive Guendalina Canessa sul suo Instagram mentre posa con Giulia Calcaterra e Karina Cascella. Serata tra donne all'insegna del divertimento tra un sushi e qualche bicchiere. Tutte bionde, a parte Margherita Zanatta (che, però, ha lo shatush!). Belle e modaiole, hanno fatto girare molte teste durante la loro incursione nella nightlife milanese.

L'allegria non è mancata tra foto divertenti e chiacchiere tra amiche. La "forzuta" ex velina Giulia Calcaterra riesce perfino a portar via dal locale in braccio Karina. Non sono mancate le smorfie e i bacetti sulla guancia, tutto rigorosamente documentato via smartphone, accessorio immancabile per immortalare la vita mondana di una star...