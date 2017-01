Paris Hilton si dà al bondage

11:42 - Guanti di pelle, capelli biondi sciolti e una lingerie davvero molto particolare: Paris Hilton si prepara così per il suo Halloween. Fotografata da Terry Richardson l'ereditiera americana mostra il suo corpo coperto solo da strisce di seta nera che lasciano intravedere le sue nudità. Lei cinguetta maliziosa:"Questo potrebbe essere un costume a tema "Cinquanta sfumature di grigio" oppure Barbie Bondage" e i commenti si sprecano.

Non è certo la prima provocazione della bionda Paris. L'ultima, in ordine di apparizione, è la performance in bikini nel video della sua nuova canzone Good time. Sexy e sensuale, ammiccante e provocatrice come al solito, la Hilton lascia sempre a bocca aperta.