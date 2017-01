Paris Hilton, body spiritoso a forma di orsetto

10:56 - Body di peluche grigio, gambe velate dalle calze e tacchi laccati vertiginosi. Chi si nasconde dietro questa mise a dir poco azzardata? Paris Hilton sorprende tutti: con i capelli biondissimi raccolti in due piccoli chignon e gli occhiali da sole glitterati a forma di cuore, mostra la lingua ai paparazzi. La sua fonte di ispirazione? La collega Miley Cyrus.

Proprio così. La ricca ereditiera ha optato per un trasferimento decisamente originale per Halloween e ha preso ispirazione dall'artista più chiacchierata del momento. "Twerk or Treat" cinguetta Paris, riferendosi alla polemica scatenata dal ballo provocante della Cyrus e i commenti dei follower si sprecano.



E pensare che sembrava volesse travestirsi da Barbie, viste le foto postate qualche giorno fa sul suo profilo Instagram. Paris però, ha stupito tutti e ha interpretato il personaggio dei tabloid dell'anno. Chissà cosa ne pensa Miley...