Paola e Chiara svestite sui social

10:40 - Le sorelle Iezzi hanno sempre fatto della sensualità un punto di forza giocando con abbigliamento provocante e videoclip ammiccanti. Ma dall'annuncio della separazione professionale sono ancora più bollenti e stuzzicano i fan dai profili Instagram.

Paola, durante i suoi dj-set, stupisce per le mise spettacolari. Un bustier striminzito ricoperto di paillettes argento le copre e valorizza il seno mentre l'addome piatto rimane scoperto.



Chiara, ex bionda del duo, ora brunetta anche lei, si diverte con pose da femme fatale. Augura buona notte ai fan con le gambe nude che sporgono dalla mini inguinale. Seduta per terra a gambe incrociate, Chiara le escogita tutte per non farsi dimenticare dai suoi ammiratori.