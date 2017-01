Paola Barale quando imitava Madonna

12:30 - Make up e capelli ricci e cotonati "alla Madonna", bikini coloratissimi e curve da pin up, sexy e ammiccante. Ve la ricordate così, quando imitava la pop star americana? E' Paola Barale negli scatti d'antan di Bruno Oliviero, datati 1990.

Fu proprio come sosia di Madonna, che la bionda soubrette cominciò la sua carriera, ammiccando come la popstar dei tempi di True Blue. Poi fu la volta di Mike Buongiorno di cui divenne valletta ufficiale nel 1989 e che fu il trampolino di lancio televisivo per la bella e brava showgirl.



Sul piccolo schermo l'abbiamo vista in "Buona Domenica", in "Stelle a quattro zampe" e poi in più edizioni di "Un disco per l'estate" e di recente nel reality comedy "La pupa e il secchione", in "Mission" e nel programma culinario "La terra dei cuochi" condotto da Antonella Clerici. Il suo look è stato per anni il più ammirato tra quelli delle star televisive ed è ha avuto spesso la funzione di trend setter nel mondo della moda.



Compagna da oltre 10 anni dell'attore ed ex modello Raz Degan, Paola Barale, classe 1967, rimane uno dei personaggi televisivi, che hanno fatto la storia del piccolo schermo made in Italy. Bella, spumeggiante e irresistibilmente... "Material girl".