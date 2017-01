Pamela Prati: "Francesco mi rende bella"

10:30 - Si sente un'eterna ragazza e il suo fisico le permette di farlo credere a tutti. Pamela Prati posa per il settimanale Chi mostrando le sue curve intriganti e confessa che il segreto della sua bellezza è l'amore. “Ha 31 anni, ma non chiamatelo toy boy. Sono oltre tre anni che stiamo insieme, ma non parlo molto di lui, non per vezzo o per capriccio, ma per tutelare la nostra relazione” dice del suo Francesco.

Lui l'ha conquistata con tenacia, cuore e gentilezza. “E' amministratore unico di due società importanti, Francesco ha un cervello così – dice la Prati – Io lo allontanavo perché avevo paura... Io sono una donna difficile, lui mi ha dimostrato che voleva proprio me e io mi sono innamorata del suo amore”.



Ma Pamela va oltre e racconta anche della sua infanzia difficile: “Mia mamma, vedova di guerra, è rimasta sola con due bambine, poi ha conosciuto mio padre con cui ha avuto sei figli. Sperava che divorziasse da una moglie con cui non aveva figli per sposarla, ma questo non è mai accaduto. Anzi, mio padre ha conosciuto un'altra donna...”.