Pamela Prati, cinquantacinque anni e curve sempre perfette

09:18 - "A dodici anni parevo una scopa vestita e ne soffrivo. Pregavo ogni notte perché mi crescesse il seno e poi... Sono esplosa!". A raccontarsi a cuore aperto è Pamela Prati che, su Gente, posa per un servizio quasi senza veli alla vigilia dei suoi cinquantacinque anni. Coperta solo dalle proprie mani mostra il suo corpo statuario e le sue forme ancora perfette: "Mi mantengo in forma, fare l'amore mantiene giovani".

E se lo dice lei, c'è da crederci. "Io ho scoperto di essere più donna dopo i quarant'anni. So quello che sono, quello che sento. Ora mi piaccio". Bellissima, sensuale, provocante ma mai volgare, la Prati ricorda i bei tempi in tv quando faceva impazzire gli uomini che andavano a vederla al Bagaglino, "Ricevevo ogni sera tanti fiori che non riuscivo a contenerli in camerino!". Lontana dal piccolo schermo da qualche anno, Pamela confessa di sentirne la mancanza ma di voler aspettare il programma giusto, ma non dimentica i suoi fan e su Twitter regala loro scatti bollenti.



Fidanzata da quattro anni con un uomo di vent'anni più giovane, la showgirl ha sempre custodito gelosamente la sua vita privata. Lui la fa stare bene e lei vive serena il passare del tempo, consapevole di avere un corpo davvero invidiabile dovuto a tanto sport e a una vita sana e regolare. L'unico posto in cui trasgredire è concesso è la camera da letto. Ma su quello non vuole proprio sbilanciarsi...