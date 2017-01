Pamela Anderson si mette in topless con l'ex

10:15 - Pamela Anderson torna ai suoi vecchi amori, il mare, come quando salvava bagnanti in California nelle vesti di Baywatch super sexy, l'ex marito Rick Solomon, con cui ha trascorso qualche giorno di relax a Biarritz, nel sud della Francia e il topless, uno dei suoi pezzi forti da repertorio. Eccola senza reggiseno, come ai tempi d'oro, per far sognare con il suo décolleté, che è sempre un capolavoro.

In Europa da qualche settimana per partecipare al Grande Fratello Vip tedesco, Pam si è concessa un break al mare in Francia, e, anche se le temperature non sono proprio come quelle della California, la conturbante ex bagnina si è messa a suo agio accanto all'ex marito, che l'ha accompagnata durante il viaggio nel Vecchio Continente e con il quale i rapporti sono sempre rimasti ottimi. Via il reggiseno e niente inibizioni per lui, che ben conosce le sue curve prorompenti. E allora eccola, un fisico da far invidia e un décolleté ancora da dieci e lode che sfida ogni legge di gravità galleggiando nelle fredde acque francesi. Come se il tempo non fosse mai passato.