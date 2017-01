Pamela Anderson si è (r)innamorata... dell'ex marito

12:47 - Mano nella mano come due innamorati, teneri e pieni di attenzioni l'uno per l'altra, Pamela Anderson e l'ex marito Rick Salomon sembrano avere ritrovato l'intesa e la passione dei primi giorni. Insieme al Louvre di Parigi i due sono molti intimi, tra dolci carezze e sguardi complici...

Tra i due il matrimonio era naufragato disastrosamente appena dieci settimane dopo le nozze, celebrate a Las Vegas nel 2007. Negli ultimi mesi però tra l'ex bagnina, 46 anni e il produttore, 45, sembrano aver ritrovato l'intesa sentimentale. Prima i due sono stati paparazzati in vacanza insieme a Biarrits, dove lei ha sfoggiato uno dei suoi topless mozzafiato. Adesso invece i flash li hanno immortalati a Parigi, durante una visita ad alto rasso di cultura, nientemeno che al Louvre, sempre insieme, sempre in pose molto intime. Un ritorno di fiamma in piena regola con tanto di siparietti teneri e sdolcinati. Lui che le accarezza le spalle, mentre lei si abbandona sorridendo alle sue mani, lui con lo sguardo innamorato che non le toglie gli occhi di dosso, come se la vedesse per la prima volta in tutta la sua bellezza. L'ex bagnina lascia fare e si gode questo ritrovato amore.