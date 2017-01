Pamela Anderson ci dà un taglio

11:19 - Scelta epocale per Pamela Anderson. L'ex bagnina bionda dalla taglia di reggiseno fluttuante ha deciso di accorciare in modo radicale i suoi boccoli. Eccola, allora, in versione sportiva, con un cappellino da baseball sui capelli cortissimi.

Che sia finita un'era? Il sex symbol degli anni Novanta che faceva rimbalzare i capelli (e non solo) mentre correva sulla battigia adesso ha scelto un taglio maschile. Una scelta essenziale e minimal che nulla toglie alla femminilità dell'attrice.