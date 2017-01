Pallone d'oro, ecco le wags in lizza

14:22 - Deborah Roversi è la porta bandiera italiana delle wags nella gara al Pallone d'Oro, il riconoscimento al miglior calciatore dell'anno. L'unico italiano in lizza è Andrea Pirlo, in nomination anche l'anno scorso. Niente da fare per Balotelli e Buffon. Così Deborah dovrà vedersela con Irina Shayk, fidanzata di Cristiano Ronaldo, Lorelei Taron moglie di Radamel Falcao, Helena Seger, moglie di Zlatan Ibrahimovic e molte altre belle.

Le ultime quattro edizioni del pallone d'Oro le ha vinte Lionel Messi, chissà se l'edizione 2013 vedrà incoronata wags dell'anno la compagna Antonella Roccuzzo oppure se la spunterà il francese del Bayern Monaco Franck Ribery e la sua Wahiba Belhami o chi altri. La sfida è aperta: meglio la squadra delle bionde o quella delle brune?