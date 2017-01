Nina Senicar innamorata e felice

10:19 - Vita sentimentale piuttosto travagliata quella della bellissima Nina Senicar. Dopo Marco Borriello e l'ex tronista Alessandro Pess, non passa giorno che non le venga attribuito qualche flirt. Quel che è certo è che accanto alla modella serba qualcuno c'è. Moro, alto, fisico aitante e muscoli d'acciaio, eccoli insieme in una foto social:lei è sulle spalle di lui che, abilmente, continua a giocare a calcio.

"Ecco come giochiamo!" cinguetta Nina e i doppi sensi nei commenti si sprecano. Lei, sempre splendida, indossa un bikini che sottolinea le sue forme e copre a malapena il seno prosperoso. Capelli sciolti e pelle baciata dal sole, la Senicar è più radiosa che mai.