Nina Moric torna in passerella e mostra le gambe nude e sexy 4 ottobre 2013

10:42 - Nina Moric torna in passerella. Da quando si è sposata con Massimiliano Dossi, la ex di Fabrizio Corona è tornata in formissima: sorridente, felice e pronta a sfilare come un tempo. Fisico mozzafiato, gambe chilometriche e affusolate in bella vista, décolleté perfetto, Nina ha calcato la scena durante la presentazione della collezione di Maria Grazia Severi a Fiorano Modenese.

“Ho voluto che Nina fosse presente a questo importante evento perché è capace di rappresentare, con il suo carattere e con il suo stile, le infinite sfaccettature della donna Maria Grazia Severi” ha commentato Francesca Severi, direttore artistico della maison. In effetti la Moric ha messo in mostra tutta la sua grinta e la sua bellezza. Proprio come quando sfilava qualche tempo fa...