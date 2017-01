Nina Moric, sposa infelice

12:50 - Ci si mette anche il lavoro a rendere difficile la vita di Nina Moric. La sua storia con Massimiliano Dossi procede tra alti e bassi e lei deve sfilare in bianco. Nemmeno un sorriso accennato per la sensuale Nina che sale in passerella vestita da principessa: abito che fascia e trasparenze ad hoc. Sarà anche una sposa triste ma di sicuro non le manca il sex appeal.

Lei, di matrimoni, ne ha già celebrati due. L'ultimo proprio con Dossi, in Cambogia, terra che li ha uniti così tanto da non riuscire ad aspettare il rientro in Italia per pronunciare il fatidico sì. Ed ora... La loro love-story avanza a colpi di scena social, anche se da un po' di tempo tutto tace. Lei, malinconica, guarda avanti e si concentra sulla passerella, deliziando i suoi fan con il pizzo che le fascia i fianchi e quel bustier che mette in evidenza il seno prosperoso.