Nina Moric si traveste da poliziotto sexy

12:10 - "Hot! Hot! Hot" commenta Nina Moric alla sua recente foto su Twitter. Meno di un mese fa l'annuncio di un ritiro, seppur momentaneo, dai social per concentrarsi di più sui suoi affetti evitando di alimentare polemiche inutili e poi... Nina non ha resistito. Ed eccola ad una sfilata con un completino decisamente provocante che lascia ben poco spazio all'immaginazione.

Gambe lunghissime velate da collant provocanti, cappotto aperto e un bustier di pelle dall'effetto materassé la Moric sulla passerella torna ad essere la solita diva. Innamoratissima del suo Massimiliano Dossi, la modella croata non lascia spazio ai pettegolezzi, l'unico argomento di discussione ora è il suo lavoro, la vita privata è top-secret. Eppure...

Nina è tornata e non ci vorrà molto perché ceda di nuovo alla tentazione di condividere la sua intimità con i suoi followers. Nel frattempo non resta che godere della sua ritrovata sensualità in passerella: travestita da poliziotta sexy avrà sicuramente risvegliato parecchi sogni proibiti. Tutto il resto verrà da sé...