Nina Moric e Massimiliano Dossi, riuniti da Buddha

10:20 - Tira e molla, avanti e indietro e adesso, dopo una settimana dalla separazione, Nina Moric e Massimiliano Dossi, sposati con rito buddhista tre mesi fa in Cambogia, sono tornati insieme. Nel nome di Buddha. E la showgirl, in giro per acquisti con il "marito" ritrovato, fa prove di seduzione, ancheggiando e piegandosi per meglio evidenziare il lato B.

L'acquisto più importante è una enorme testa di Buddha, che i due porteranno a casa affinché vegli sulla loro unione. E speriamo che sia di buon auspicio. Viste le premesse poco incoraggianti di questo matrimonio spirituale, già scoppiato dopo nemmeno tre mesi, c'è davvero da pregare in cinese, o in tibetano. Ma per la Moric, che dopo Corona, si è data da fare per trovare un degno sostituto, facendo "passare" e bocciando parecchi candidati, questo "lascia e prendi" è normale amministrazione.



E infatti la showgirl croata non sembra per nulla turbata dalla sua vita sentimentale poco stabile. "Nulla è per sempre" aveva scritto qualche giorno fa su Twitter per annunciare la fine della sua storia con Dossi. Poi però si è ricreduta: "Per sempre amore mio". Insomma "sempre" è un concetto certamente poco chiaro per la bella showgirl croata. Che non tralascia di mettersi in mostra ad ogni occasione. Di una cosa almeno è certa, sfoggiare le sue curve, lato B in primo piano, le piace... sempre, e in questo caso l'avverbio temporale ha un significato da vocabolario.