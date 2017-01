Nina Moric, dark lady sexy con frangetta

10:18 - Look da dark lady con un pizzico di fetish style e nuova acconciatura. Riecco Nina Moric, frangetta ramata sulle sopracciglia nere e folte e posa lasciva tra le braccia del ritrovato maritino (non riconosciuto in Italia) Massimiliano Dossi.

La coppia, che aveva "rotto" qualche settimana fa, a pochi mesi dal matrimonio celebrato in Cambogia con rito buddista, pare essersi ricomposta e all'apertura di un nuovo concept store romano Who's Who, marchio di abbigliamento di cui Dossi è il patron, i due si sono fatti immortalare insieme per dissipare ogni dubbio. Uno scatto quasi provocatorio,



Nina, serissima e sensuale, appoggiata sul petto del marito, che le cinge il busto. Il nuovo look con frangetta e colore dei capelli biondo ramato, le dona moltissimo e le dà un tono ancora più sexy e seducente. La bella Nina, che ha chiuso per il momento tutti i suoi profili social, non perde comunque un colpo per farsi notare... adesso aspettiamo la sua prossima mossa.