Niente convivenza per Cecilia e Francesco

11:35 - Un nido d'amore per Cecilia Rodriguez e Francesco Monte? A "Verissimo", salotto pomeridiano di Silvia Toffanin, i due confidano che non è ancora arrivato il momento. Ma, mentre lei a domanda diretta risponde "Domani" lui è più prudente dicendo: "E' un po' prematuro, dai, sono quasi due mesi e mezzo che ci frequentiamo".

Così, quest'autunno la 23enne Cecilia andrà a convivere con la sorella di Stefano De Martino, suo cognato. Francesco, dal canto suo, sta cercando un'abitazione da solo. I due, in una schermaglia amorosa davanti alle telecamere sembrano, però, un po' in disaccordo sulla questione.



Tanto che, alle resistenze di lui, Cecilia chiede: "Perché non vuoi venire a convivere con me?" E lui scherzando: "No, non ti voglio". Ora che entrambi hanno conosciuto le rispettive famiglie, visto che lui è andato al matrimonio di Belen e lei è scesa a Taranto per conoscere i parenti di Francesco, la piccola Rodriguez sembrerebbe intenzionata a una convivenza più dell'ex tronista. Chissà se il colpo di fulmine scoccato a Formentera resisterà all'inverno italiano...