Nicole Scherzinger seduce a schiena nuda

11:00 - Solo un filo sottilissimo copre la schiena tonica di Nicole Scherzinger. L'orlo del vestito da diva decorato da paillettes arriva fino al fondoschiena. La cantante, ex leader delle Pussycat Dolls, distoglie l'attenzione dalla musica da quando fa la giurata a "X-Factor Uk". Nicole non si vergogna a mostrare la schiena nuda per i suoi follower su Instagram.

Sfacciata e trasgressiva, si è fatta conoscere al grande pubblico con un look hip hop ma ha buttato alle ortiche pantaloni larghi e berretti a favore di un'immagine più glamour ma sempre molto sexy. In un altro scatto indossa un abito nero con vistosi strappi nel corpetto e spacco inguinale. In abito da sera, Nicole è una bomba ma anche le sue immagini in costume non sono male...