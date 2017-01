Nicole Minetti se la spassa in spiaggia

09:42 - In Italia si gela, la politica è in burrasca, ma Nicole Minetti è in splendida forma. In bikini paillettato blu elettrico l'ex consigliera è stata paparazzata nel suo esilio dorato in America, placidamente sdraiata su un lettino da spiaggia a Miami insieme ad alcuni amici.

Dolce vita per l'ex igienista dentale di Silvio Berlusconi, che nel suo buen retiro in America pare essersi dimenticata dei suoi guai con la giustizia in Italia. Da tempo Miss Minetti era uscita di scena e anche sui social non c'era più traccia di lei e delle sue curve bollenti e provocanti. Da qualche giorno però rieccola comparire, un brindisi con le amiche postato su Instagram e queste foto dalla Florda.



Stando alle indiscrezioni la Minetti sarebbe ospite in uno degli appartamenti a New York di Giuseppe Cipriani, il ricco imprenditore suo amico, che già l'aveva accolta, subito dopo la condanna, nella sua villa ad Ibiza. In Italia, per il momento, è meglio che non ritorni, sotto il sole di Miami si sta certamente meglio e per tenere i suoi fans informati ci sono sempre i social network, dove ci si augura di rivederla in piena forma, tutta curve sexy e nudità.