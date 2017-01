Nicole Minetti in topless a Ibiza

11:17 - Nel suo esilio dorato alle Baleari Nicole Minetti sembra aver trovato consolazione. Eccola negli scatti di Novella 2000 in topless e pose sexy, mentre si gode l'ultimo sole a Ibiza. Una sirenetta a seno nudo, che mostra però qualche chiletto in più, ben assestato sulla pancetta.

La delusione e lo shock post condanna nel processo "Ruby bis" sono acqua passata. Nel buen retiro dell'amico Giuseppe Cipriani sull'isola dei vip, l'ex consigliera regionale sembra essersi rilassata parecchio e questo spiegherebbe le sue curve arrotondate. C'è poi chi mormora di un suo "inciucio" amoroso nientemeno che con il calciatore Zlatan Ibrahimovic e anche questo assestamento sentimentale potrebbe aver influito sul peso forma della bella ex igienista.



Fatto sta che in spiaggia Nicole assume pose davvero poco eleganti, che non rendono giustizia al suo passato di modella, pancia e... petto in fuori, a sgraziare forme sempre state impeccabili. Da quando poi Miss Minetti non è più social, queste sono però le poche e rare occasioni che i suoi fan hanno per poterla vedere come una volta, senza veli e smaliziata. La vecchia Nicole insomma!