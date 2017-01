Nicole Minetti brinda a Miami

12:07 - Dopo l'esilio dorato a Ibiza e il blackout sui social network, Nicole Minetti è tornata a far capolino dal Twitter di un'amica. Si scopre, così, che l'ex consigliere regionale si trova a Miami a cena da Cipriani. Ristorante particolarmente caro alla ex soubrette visto che, secondo i beninformati, la Minetti vivrebbe stabilmente a New York, in una delle case dell'imprenditore Giuseppe Cipriani.

Nella foto sul profilo dell'attrice Tara Reid, nota per i suoi ruoli in "American Pie" 1 e 2 con una parte anche ne "Il Grande Lebowski", Nicole è ai margini della foto. Con loro due, anche la soubrette Lisandra Silva, che ha esercitato anche in Italia, e Debbie Castaneda.



Ringalluzzita dal ritorno alla vita mondana, Nicole coglie l'occasione per postare un video sul suo profilo Instagram mostrando la panoramica di una discoteca. Il penultimo post è del mese scorso, la Minetti aveva condiviso la frase: "Ogni peccatore ha un futuro, ogni santo ha un passato".