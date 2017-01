Nicolas Vaporidis e Giorgia Surina, amore al bacio.

11:41 - Ci sono o ci fanno? Viene da chiederselo guardando l'andamento della storia d'amore tra Giorgia Surina e Nicolas Vaporidis. Sempre sul punto di scoppiare, i due si barricano dietro un silenzio stampa che ha del sospetto salvo poi eccedere in effusioni esagerate davanti ai fotografi. Sembra strano che due così restii a parlare l'uno dell'altra abbiamo concesso tutti questi scatti "smielati".

Per i romantici si tratta di un ritorno di fiamma, il lieto fine migliore dopo una crisi. Ma i più maliziosi non si lasciano ingannare e parlano di un "teatrino" orchestrato ad hoc per smentire le voci. E' il caso di Novella 2000 che insinua il dubbio che tutto questo improvviso bisogno di mettere in mostra il loro amore non sia altro che una messa in scena. La Surina ha raggiunto Vaporidis in occasione del suo debutto a teatro con Lo Sfascio e già nel foyer volavano sguardi d'intesa.



A giudicare dalle foto sembra davvero che la coppia abbia ritrovato il feeling di un tempo e che tutto il resto fosse solo un brutto momento, dovuto alla distanza e al tanto lavoro. Il dubbio, però, resta e viene da chiedersi quanto, tutto questo, durerà.