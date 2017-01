Nicki Minaj, che "scostumata"!

12:45 - Travestita per Halloween? Il suo doveva essere il costume di una sexy poliziotta, in realtà per costruire la sua maschera è servita davvero poca stoffa. Un po' di nastro isolante a coprire i capezzoli, calze a rete, stivali di vernice alti. Ecco una desnuda Nicki Minaj posare per autoscatti erotici davanti allo specchio prima di andare a un party con gli amici.

L'anno scorso Miley Cyrus si era divertita a travestirsi da Nicki, quest'anno il “costume” da Minaj lo ha scelto la showgirl Ellen Degeneres, ma nessuna ha mai osato tanto quanto l'originale. E così eccola con questa improbabile maschera, che la lascia completamente nuda sedersi sui divanetti con gli amici senza imbarazzo.