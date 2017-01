Natalia Vodianova, un'imperatrice senza veli

10:41 - Stesa come una regina su un enorme cuscino orientale. Addosso non ha nulla. Solo una stola di tulle bianco a coprirle appena i capezzoli e la parti intime. Sguardo intrigante, fascino pazzesco, bellezza naturale che lascia a bocca aperta. Natalia Vodianova posa per il cortometraggio della fragranza Shalimar di Guerlain.

La top model di origini russe, fidanzata con Antoine Arnault, uno degli uomini più ricchi di Francia, è come mamma l'ha fatta negli scatti della pubblicità, pubblicati dal settimanale Chi. Ambientato in India, lo spot narra la storia dell'imperatrice Mumtaz Mahal e Natalia interpreta la sua parte mettendo in mostra il suo fisico al top.