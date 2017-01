Natalia Bush, il costume non regge!

10:37 - Il tessuto a fiorellini del costume di Natalia Bush sta per cedere sotto il peso del seno copioso. Sirena autunnale, la showgirl se la gode spaparanzata al sole in una spiaggia da sogno. Un'immagine da cartolina con palma sullo sfondo e cocktail in mano. Proprio dal bicchiere sporge una cannuccia che sfiora il décolleté...

Procace e straboccante, Natalia mostra la sua silhouette curvilinea all'obiettivo. Lo slippino a vita bassa non nasconde la costellazione che la Bush ha come tatuaggio nel basso ventre. Le labbra carnose sembrano protese in un bacio rivolto ai fan e gli occhiali da sole la rendono ancora più diva.