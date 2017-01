Natale, vip alle prese con gli addobbi dell'albero

11:50 - L'albero di Natale è una di quelle tradizioni a cui nessuno, nemmeno le showgirl, vuole rinunciare. Non importa quanto siano impegnate a destreggiarsi nel loro jet set, il tempo per entrare nello spirito natalizio si trova. La prima ad aprire le danze è stata Elisabetta Gregoraci : anche se passerà il Natale in Kenya ha addobbato casa per il piccolo Nathan Falco.

Non sono state da meno nemmeno Belen , con tanto di neve finta come tocco finale, e Claudia Galanti, che insieme al fratello e all'assistente hanno creato una vera opera d'arte. Un premio per le decorazioni più originali va ad Alessia Fabiani: invece delle solite palle la showgirl ha arredato il suo albero con biberon e scarpine da bebè, per il primo Natale insieme ai suoi gemellini. Decorazioni in famiglia per la venezuelana Aida Yespica che scatta foto prima insieme al fidanzato Roger Jenkis e poi insieme al figlio: sotto l'albero ci sono già tantissimi regali. Guendalina Tavassi non rinuncia al tocco kitsch nemmeno per gli addobbi e regala a Chloe un albero davvero imponente.



C'è chi lo prepara con le amiche, come Caterina Balivo e chi, invece, arreda il nido d'amore con il fidanzato: è il caso di Nina Senicar, Lola Ponce, Federica Nargi, Anna Safroncik e Stefano Bettarini. Natale in barca per Roberto Cavalli, animali compresi, mentre a casa degli ex gieffinin Pedrotti-Pacelli l'albero troneggia in camera da letto. Più classici, ma non per questo meno belli, gli alberi di Victoria Silvstedt, Valeria Marini, Laura Torrisi, Carolina Marconi e Federica Fontana. Al tocco sexy ci pensano le padrone di casa...