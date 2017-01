Naike Rivelli, video a luci rosse

08:57 - Posizioni ad alto tasso di erotismo, scene al limite del pornografico. Un set letteralmente a luci rosse per Naike Rivelli, che, dopo la censura su Instagram per gli scatti troppo osé, è migrata su Twitter per postare alcune istantanee bollenti del backstage del video per il suo singolo "Defiance".

Insieme al modello Gabriele De Pascali, Naike, figlia primogenita di Ornella Muti, posa in lingerie super sexy e si prepara per un ciak a luci "rossissime". "Un set troppo divertente" cinguetta l'attrice e cantante, che non si preoccupa di censure e falsi moralismi e gira un clip ad altissimo tasso di eros, sopra un letto, accanto ad un enorme albero di Natale. Naike è scatenata e irresistibilmente sensuale. Una vera e propria regina sexy dei social.