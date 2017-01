Naike Rivelli provoca in topless

10:59 - Naike Rivelli gioca con la sua nudità in un video postato su Instagram. Con addosso un perizoma rosso e... basta, la formosa attrice copre il seno con una mano e poi si gira verso l'obiettivo rimanendo in topless. Un attimo da cogliere al volo in cui mostra il capezzolo e sorride.

L'ambiguità è una delle caratteristiche della figlia di Ornella Muti. Naike si diverte a stupire con la sua libertà sessuale. Sul suo Instagram non nasconde la complicità con la bella Anastasia. In altri scatti precedenti, stuzzica i follower mostrandosi mentre bacia un'amica, completamente abbarbicata a lei. Provocante anche quando è sola, invita alla fantasia in un'altra immagine: t-shirt e gamba alzata, non si vede ombra di slip...