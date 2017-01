Naike Rivelli cacciata da Instagram

12:33 - Naike Rivelli eliminata da Instagram per gli scatti ad alto tasso erotico. Proprio qualche giorno fa, la figlia di Ornella Muti aveva pubblicato un video di sfida scrivendo: "Censurate questo..." L'attrice si è mostrata completamente nuda con il nastro adesivo a coprire i capezzoli. Solo le mani celano le parti intime. Smalto nero su mani e piedi da vera dark lady.

Ma insieme agli internauti che hanno apprezzato le forme sinuose così generosamente offerte, ci sono stati quelli che non hanno gradito. Così, in quattro e quattr'otto, il video peccaminoso è scomparso dal web insieme col profilo Instagram di Naike. Lei aveva aggiunto come didascalia al video bollente: "Scendo in campo tutta nuda perché? Perché sono fatti miei! Amo stare nuda perché dopo anni di complessi e vergogna ho scoperto di amarmi e di amare il mio corpo... Ci sto comoda e languida".