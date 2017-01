Mr. Charles Saatchi e Trinny Woodall a luci rosse

12:28 - Lui è Mr. Charles Saatchi, settantenne e aitante miliardario titolare con il fratello Maurice della Saatchi & Saatchi, la più importante agenzia pubblicitaria del mondo e della Saatchi Gallery, nonchè fresco di divorzio da Nigella Lawson, cuoca e scrittrice celebratissima di libri di cucina, che l'imprenditore ha tentato di "strozzare" durante un litigio nemmeno due mesi fa.

Lei Trinny Woodall, affascinante 49enne, consulente di moda e presentatrice televisiva inglese, nonchè focosa amante di Mr.Saatchi. I due si concedono una intima cenetta a lume di candela in un noto ristorante della City, che finisce in un siparietto a luci rosse sui sedili di dietro dell'auto che li riporta a casa. Se a tavola la coppia si era prodigata nel mantenere un assetto da flirt avviato, ma composto, tra sguardi complici e sorrisi maliziosi, una volta in macchina, i due si sono proprio lasciati andare in una scatenata performance ad alto tasso erotico. La più focosa è apparsa lei. La Woodall si è letteralmente sdraiata sulle gambe di un Mr.Saatchi, scomponendosi a tal punto da essere immortalata col lato B all'aria e i collant in vista. Davanti a tanto ardore il volto del miliardario parlava da solo, indiscutibilmente al culmine del desiderio e del subbuglio ormonale, come mostrano gli scatti rubati dai paparazzi. Un vero siparietto da film hard!