Miss Earth, bellissima per aiutare l'ambiente

13:58 - Bellezza e coscienza ambientale. E' "Miss Earth", che, dopo Miss Universo e Miss Mondo, è il terzo concorso al mondo per numero di partecipanti in termini di nazioni. A differenza degli altri concorsi di bellezza la cosa fondamentale è la promozione di progetti ambientalisti ed ecologisti, dei quali si farà portavoce poi la reginetta eletta nel corso del suo anno di regno.

La Miss in carica è la ceca Tereza Fajksova. Il concorso di quest'anno, che si tiene a Taguig City, nelle Filippine, prevede 90 concorrenti da tutto il mondo, che si sfideranno in tre fasi: sfilata in costume da bagno, sfilata in abito da sera e intervista. Quest'ultima ruota attorno a temi che riguardano l'ambiente.



Per l'eletta la corona di reginetta è una vera responsabilità: diventa infatti portavoce e ambasciatrice della fondazione e se, per un qualche motivo, a un certo punto non è più in grado di assolvere ai propri impegni viene detronizzata e il suo posto viene preso da Miss Aria, ovvero la seconda classificata.