Miranda Kerr, un volto che brilla

12:43 - Per una collezione tutta luccicante non si può che scegliere una testimonial decisamente brillante! E così la maison del cristallo Swarovski ha scelto la top model australiana Miranda Kerr come interprete della sua ultima campagna pubblicitaria. La sua naturale bellezza è valorizzata dagli splendidi gioielli e dalle immagini delle lussureggianti rose che il fotografo britannico Nick Knight ha scelto personalmente.

Il Direttore Creativo Ronnie Cooke Newhouse ha così commentato: “Se metti insieme Miranda Kerr, le rose inglesi, i gioielli Swarovski, la fotografia di Nick Knight e la musica originale di Pharrell Williams non puoi che ottenere bellezza, calore, grande stile e desiderabilità. Le cose che amiamo…”