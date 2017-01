Miranda Kerr, micetta sexy in copertina

09:21 - Miranda Kerr gioca a fare la gattina seducente in un servizio fotografico per "Harper's Bazaar". La mannequin è immortalata dall'obiettivo di Terry Richardson indossa solo pantaloni maschili e un cerchietto con orecchie da micia. La bella Miranda copre il topless con le mani. Più sensuale che mai, nonostante non sia proprio uno dei momenti migliori...

Miranda, infatti, non ha partecipato all'ultimo show di Victoria's Secret. Lei, Angelo storico, è stata messa alla porta. Inoltre, la modella è stata al centro di una bufera mediatica perché accusata di aver postato su Instagram foto abilmente ritoccate con Photoshop per regalarle una vita più sottile... Lei si è scusata con i fan dicendo di averle scaricate da Internet senza sapere che si trattasse di immagini modificate.



Come se non bastasse, è naufragato il suo matrimonio con l'attore di Hollywood Orlando Bloom. I maligni parlano di una relazione tra lui e la collega Liv Tyler. Altri dicono che lei si sarebbe già consolata con il miliardario australiano James Parker.