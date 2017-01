Miranda Kerr, che... trasparenze!

10:18 - Da quando con Orlando Bloom è finita, Miranda Kerr sembra aver bisogno di mostrare al mondo intero quanto sia ancora molto sexy e per nulla disperata. Ultimamente, infatti, l'ex Angelo di Victoria's Secret pare avere ancora meno remore nello spogliarsi o, per lo meno, nel mostrare il suo lato più malizioso. Ne sa qualcosa Terry Richardson che l'ha fotografa in lingerie con tanto di capezzolo in bella vista.

Pizzo nero decisamente non coprente quello dell'intimo scelto per il posato ed ecco che della Kerr si intravede anche quello che dovrebbe rimanere un pochino più segreto. E che dire del triangolino minimal e delle autoreggenti che completano la mise? La Kerr sembra davvero voler tornare in pista incarnando il sogno erotico del maschio alfa.



E per chi la preferisce ancora più sexy, eccola con la camicia a quadretti aperta sul davanti, lo sguardo civettuolo da gatta e le labbra rosso fuoco. Non c'è che dire, davanti all'obiettivo del fotografo statunitense Miranda lascia andare la sua parte più hot. E, anche se la storia con l'attore è finita da poco, è chiaro che una con un corpo così non può restare single a lungo...