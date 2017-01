Michelle Hunziker, un mese con Sole

10:40 - Tra pochi giorni festeggerà il primo comple-mese della sua piccola, da cui Michelle Hunziker non si separa mai. Lo scorso 10 ottobre è nata Sole e da allora la showgirl è raggiante. Sempre in splendida forma, sorridente e innamorata del suo compagno Tomaso Trussardi non perde occasione per trascorrere un po' di tempo in famiglia tra coccole e attenzioni.

Ecco Michelle al Trussardi Cafè con Tomaso e la piccolina. Minigonna scozzese, giubbino e capelli sciolti per la gita all'aria aperta di Sole. La coppia si mostra affiatata e felice più che mai. Ora che la Hunziker è libera dagli impegni con Striscia La Notizia potrà dedicarsi completamente alla bambina e agli affetti familiari, con Tomaso e la primogenita Aurora, che tra un mese, invece, spegnerà 17 candeline.