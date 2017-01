13:17 - Ironica come sempre, Michelle Hunziker posta una foto su Twitter con pancione bene in vista. Per cinguettare la buonanotte a tutti i suoi followers la showgirl svizzera non mette in primo piano la sua faccia ma... il muso della sua inseparabile barboncina. Ultimi giorni di attesa per la conduttrice che è ha dichiarato di essere pronta a qualsiasi evenienza: parto in diretta incluso!