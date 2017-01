Michelle Hunziker, shopping in famiglia

10:53 - Aurora, Sole, Trussardi. La giornata di Michelle Hunziker è scandita dagli affetti famigliari divisa tra le sue figlie, la maggiore Aurora e la piccola Sole, il lavoro a Striscia, l'amore per Tomaso Trussardi. Ma anche quando si concede un po' di shopping è sempre circondata dalla famiglia. Anzi, il suo look è fatto in “casa”! Eccola infatti provare abiti nella boutique milanese del compagno, mentre lui si improvvisa paparazzo.

Pranzi e colazioni al Trussardi Cafè e shopping in boutique nel centro di Milano. Per chi frequenta lo store meneghino è sempre più frequente incontrare la Hunziker con le figlie. Carrozzina e cagnolino Lilly, Michelle si improvvisa modella e davanti a un Tomaso rilassato e spaparanzato in poltrona prova l'outfit del giorno. Ma i fotografi sono in agguato e dopo l'ennesimo flash, Trussardi decide di improvvisarsi paparazzo e scattare foto alla compagna.